ANCONA – Giornata nelle Marche, venerdì 1º agosto, per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per “incontri istituzionali, momenti di confronto e partecipazione ad eventi culturali e popolari”. “Una visita – annuncia la Lega Marche guidata dalla senatrice Giorgia Latini – che tocca i temi chiave dello sviluppo del territorio: infrastrutture, economia del mare, promozione culturale e identità locale, nel quadro di un confronto sempre più aperto in vista delle elezioni regionali del 28-29 settembre”. La giornata si aprirà a Pesaro, con una colazione di lavoro alle 13 a Palazzo Ciacchi con una rappresentanza ristretta di Confindustria Pesaro Urbino e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia: “Un’occasione di confronto tra istituzioni e mondo imprenditoriale sul futuro economico dell’area adriatica”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il vice premier Matteo Salvini nelle Marche venerdì 1° agosto

