Il viaggio di Witkoff in Israele e gli ultimi tentativi per l' intesa in medio oriente

Hamas non ha le spalle al muro, Israele invece rischia di mettersi politicamente davanti a un burrone. Serve un accordo in fretta per liberare gli ostaggi israeliani e ottenere un cessate il fuoco.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Ma cosa vuole davvero Donald Trump? Sino a una manciata di giorni fa il dilemma toglieva il sonno a leader e cittadini di mezzo mondo.

Viaggio di Trump in Medio Oriente per accordi commerciali e investimenti record senza Israele - Il recente viaggio in Medio Oriente rappresenta il primo impegno ufficiale nel secondo mandato del presidente Donald Trump e si distingue per l’approccio improntato su questioni economiche piuttosto che su obiettivi diplomatici tradizionali.

Dagli Houthi a Israele. Trump prepara il viaggio nel Golfo - L’accordo di cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e gli Houthi yemeniti rappresenta una svolta tattica nelle dinamiche regionali, ma lascia aperte tensioni irrisolte, in particolare con Israele.

Il viaggio di Witkoff in Israele e gli ultimi tentativi per l'intesa in medio oriente; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerà la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati; Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: riconosceremo Palestina.

Medio Oriente: Witkoff vola in Israele. Ribera: 'Gaza come Auschwitz' - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane a causa dei mancati progressi nei colloqui per l'accordo di tregua ... Lo riporta ansa.it