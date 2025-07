Il turista francese non ha parlato di focacce antisemite da 15 euro in autogrill

Circola uno screenshot dell’intervista rilasciata a Gennaro Sangiuliano dal turista francese di religione ebraica, accusato di essere un “ assassino ” da alcuni clienti di un autogrill nel milanese, in cui egli avrebbe raccontato un dettaglio del tutto assurdo riguardo alla sua esperienza nel locale. Nello screenshot si legge: «Ho preso una focaccia con le olive e una bottiglietta di acqua naturale, alla cassa mi hanno detto “sono 15 euro”, questo è antisemitismo». In realtĂ , non ha mai detto una cosa del genere. Per chi ha fretta. Lo screenshot presenta un evidente segno di manipolazione: il testo della presunta dichiarazione non è coerente con il resto dell’immagine. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: turista - francese - autogrill - parlato

Scivola su barca e batte la testa, ferito turista francese - Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 71 anni, di nazionalità francese, è rimasto ferito oggi mentre si trovava a bordo di una barca a vela nelle acque antistanti Marina di Camerota, lungo la costa cilentana, nel Salernitano.

Turista francese in difficoltà nelle acque antistanti Giovinazzo: salvata da motovedetta della Gdf - Una turista francese è stata tratta in salvo da un equipaggio della Stazione Navale della Guardia di Finanza a Giovinazzo, nel Barese, mentre era in difficoltà nelle acque antistanti la cittadina.

“Insultati all’autogrill di Milano perché ebrei”: turista francese denuncia aggressione con un video sui social - Un video pubblicato su Instagram e rapidamente condiviso su diversi canali, mostra due turisti francesi di religione ebraica, un uomo e suo figlio di 6 anni, insultati in un’area di sosta autostradale a Lainate, sulla Milano Laghi.

Il turista francese dell'autogrill di Lainate (Milano Nord) è stato querelato e accusato di aggressione da un gruppo di otto italiani, di origine araba, che sarebbero stati insultati per primi con frasi razziste e filoisraeliane, dopo che erano sentiti parlare in arabo e Vai su X

Un turista francese di religione ebraica ha denunciato di essere stato assalito con percosse e insulti mentre si trovava con la sua famiglia all’Autogrill di Lainate, nell’hinterland di Milano. Sul caso sta indagando la Digos che ha identificato tre dei presunti ag Vai su Facebook

Il turista francese non ha parlato di focacce antisemite da 15 euro in autogrill; Turista ebreo denuncia un'aggressione in autogrill, l'altra versione sul caso: Ha colpito lui per primo; “Aggressione antisemita” nell’autogrill: troppe cose non tornano.

Il turista francese non ha parlato di focacce “antisemite” da 15 euro in autogrill - La notizia falsa viene veicolata da uno screenshot di Rainews manipolato L'articolo Il turista francese non ha parlato di focacce “antisemite” da 15 euro in autogrill proviene da Open. Riporta msn.com

“Aggressione antisemita” nell’autogrill: troppe cose non tornano - La storia dell’aggressione all’Autogrill di Lainate (Milano Nord) subita da un turista francese insieme al suo figlioletto, colpevoli solo di essere visibilmente ebreo (indossavano la kippah) forse è ... Secondo msn.com