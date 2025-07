Il turismo continua a crescere in Umbria percorrendo una parabola che al momento non sembra arrestarsi. Anche i dati nel secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) lo confermano: in Umbria, infatti, si sono registrati 930.206 arrivi e 2.247.114 presenze (pernottamenti) con un incremento percentuale rispetto al 2° trimestre 2024 pari al +11.2% negli arrivi e +13.0% nelle presenze. I numeri di un anno fa dicono invece che gli arrivi furono 836.189 mentre le presenza furono pari a 1.988.257: vuol dire che sono arrivati oltre 94mila visitatori in più e che i pernottamenti sono stati quasi 260mila in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo viaggia a gonfie vele. Nel 2025 già 3,2 milioni di presenze. E Cascia risente dell’effetto-Papa