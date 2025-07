Firenze, 31 luglio 2025 – Un esercito di visitatori che affolla il centro, ma lascia poco o nulla. Sporcano, non spendono, non rispettano le regole minime del vivere civile. Dopo l’allarme lanciato da Fernando Vettori, titolare di una storica gioielleria su Ponte Vecchio, e da altri orafi del centro, arriva ora la voce di chi il turismo lo vive ogni giorno tra i tavoli: Davide Risoluti, titolare della Vineria del Re in piazza della Repubblica, non ha dubbi. «Così non si va avanti. Il centro è invaso da turisti che mangiano un solo piatto, si portano l’acqua da casa, non ordinano nemmeno un calice di vino e pretendono di non pagare il coperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo degli spiccioli a Firenze. ‘Dividono il piatto in due e l’acqua dal rubinetto’