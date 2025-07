Il Times elogia il governo Meloni | L' Italia s' è ripresa

Un altro giornale di spessore internazionale elogia il lavoro del governo guidato da Giorgia Meloni. Parliamo del Times, che con il noto commentatore politico Edward Lucas ha reso omaggio ai progressi dell’Italia, che da “malata d’Europa” è destinata a diventare un punto di riferimento anche per la Gran Bretagna. L’Italia appare infatti come un “Paese in ripresa” rispetto ai problemi del passato, e buona parte del merito va al primo ministro Meloni: “Nessun altro leader di un grande Paese in Europa può eguagliare la sua popolarità interna. È anche la prima leader italiana eletta da decenni a ritagliarsi un ruolo preminente sulla scena internazionale, adottando un atteggiamento vivacemente amichevole nei confronti del team di Trump” l’analisi del giornale britannico di establishment. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

