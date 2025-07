Il terremoto in Kamchatka fa rispuntare la profezia della Baba Vanga giapponese | Ryo Tatsuki aveva previsto l’evento catastrofico?

Il terremoto registrato in Kamchatka era stato predetto da Ryo Tatsuki? La predizione della Baba Vanga nipponica sta spopolando in rete. L’ex artista aveva inserito nel suo manga ‘ Watashi Ga Mita Mirai ‘ (‘Il futuro che io ho visto’) un evento catastrofico che avrebbe colpito il Giappone e in tanti vedono nel terremoto che ha colpito la Russia l’avverarsi della previsione della settantenne. Ma è davvero così? Il terremoto di magnitudo 8.8, il il più potente nella regione dal 1952, ha colpito aree vicine alla penisola russa della Kamchatka, innescando tsunami in Russia e Giappone con onde altre tre metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il terremoto in Kamchatka fa (ri)spuntare la profezia della Baba Vanga giapponese”: Ryo Tatsuki aveva previsto l’evento catastrofico?

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

