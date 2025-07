Il Tar riapre una sala slot in Darsena | Unica fonte di reddito del titolare

La sala slot "costituisce la sua unica fonte di reddito" (del titolare, ndr), con "conseguenze negative irrimediabili in termini economici e patrimoniali; tali da non consentire la prosecuzione dell’attivitĂ con perdita immediata del posto di lavoro anche per il lavoratore dipendente". Con queste parole il giudice della sezione prima del Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di Roberto Lamusta, titolare del centro scommesse Goldbet di via Adria 11, in Darsena, chiuso con un provvedimento del Comune lo scorso 10 luglio. Come riporta Agripronews, il locale può rimanere aperto almeno fino alla discussione collegiale, fissata per il 4 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

