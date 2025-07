Da domenica a Macerone ha aperto la toelettatura ‘Labramor’, voluta e progettata da Diletta Scarpellini, 33 anni, cesenate con una consolidata passione per gli animali, in particolare i cani. Il nome del negozio è rappresentativo: ‘Labramor’ infatti nasce dall’unione tra ‘Labrador’ e ‘Amor’ ed è un tributo all’amore che lega la giovane imprenditrice al suo labrador, simbolo di una passione che l’accompagna da sempre. Dopo un percorso formativo solido – diploma al liceo scientifico, laurea triennale e magistrale in Economia e Commercio – e nove anni di lavoro in ambito impiegatizio, Diletta ha scelto di investire in una sua passione di vita trasformandola in lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sogno di Diletta diventa realtà : ecco la toelettatura 'Labramor'