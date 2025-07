Il Siviglia rafforza il controllo su Agoumé | acquistato un ulteriore 40?% del cartellino

Il Siviglia ha compiuto un nuovo passo decisivo nella gestione di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002, ufficializzando l’acquisto di un ulteriore 40?% del cartellino dall’ Inter. L’operazione porta la quota complessiva posseduta dal club andaluso al 90?%, lasciando ai nerazzurri solo il 10?%. Agoumé si è rivelato una pedina importante nello scacchiere del Siviglia. Nella stagione 202425 ha collezionato 37 presenze ufficiali, mettendo a referto 1 gol e 3 assist. La sua crescita è stata costante e confermata dai dati statistici, che lo posizionano tra i migliori giovani centrocampisti in fase di transizione difensiva e costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

NOTA UFFICIALE - Il Siviglia FC ha acquisito il 90% dei diritti su Lucien Agoumé. La società andalusa, che nella scorsa stagione possedeva il 50% del cartellino del giocatore in comproprietà con l'Inter, ha acquistato un ulteriore 40% dal club milanese,

L'Inter potrebbe incassare nei prossimi giorni 4 mln di euro da Lucien Agoume, oltre ai 4 già incassati. I nerazzurri hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita ma il Siviglia può rilevare un ulteriore 40% del cartellino di Agoume pagando all'Inter 4 mln e lasci