Il sistema tentacolare dell’urbanistica di Milano | i sei arresti raccontati dal gip

Milano, 31 luglio 2025 – Non sono bastate le dimissioni e i passi indietro da incarichi e ruoli per convincere il gip Mattia Fiorentini che non sussistesse più il pericolo di reiterazione del reato. Il primo round, con gli interrogatori preventivi di mercoledì scorso, si chiude con la convalida della custodia cautelare ai domiciliari per il “re dei grattacieli” Manfredi Catella, ceo di Coima, che invia una lettera agli stakeholders comunicando un ampliamento delle deleghe al cda di Coima, domiciliari per l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, per Giuseppe Marinoni, per il manager Federico Pella e per l’architetto Alessandro Scandurra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

