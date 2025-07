Milano, 31 luglio 2025 – “Io continuerò a lavorare per Milano, con passione e dedizione". Lo assicura il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando in una nota i sei arresti disposti dal gip Mattia Fiorentini, incluso quello dell'ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanista che vede lui stesso indagato anche se il gip non ha riconosciuto l'accusa di induzione indebita per la vicenda del Pirellino. MILANO 21 LUGLIO 2025 IL SINDACO DI MILANO GIUSEPPE SALA E L ASSESSORE GIANCARLO TANCREDI DOPO LE SUE DIMISSIONI DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE DI OGGI POMERIGGIO A PALAZZO MARINO FOTO ROBY BETTOLINI Quest’ultima circostanza “corrisponde alla mia più ferma convinzione di non avere mai posto in essere alcuna azione che abbia avuto finalità personali'', sottolinea il primo cittadino per cui “rimane forte l’attenzione per la fase delicata che sta attraversando Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco Sala: “Continuerò a lavorare per Milano con passione e dedizione”