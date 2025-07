Il signore degli anelli | Elijah Wood è entusiasta di questa bizzarra teoria su Frodo e Legolas

Analizzando le scene della trilogia di Peter Jackson, i fan hanno elaborato una divertente teoria che ha suscitato perfino la reazione dell'interprete di Frodo, Elijah Wood. Elijah Wood ha trovato il lato umoristico in una bizzarra teoria dei fan su Il signore degli anelli che coinvolge il suo personaggio Frodo e Legolas. La saga seminale di Tolkien racconta un universo fantastico popolato da strane creature quali hobbit, elfi, gnomi, umani e stregoni che che vanno a comporre un'eccentrica squadra per portare a termine una missione incredibile, unendo razze che solitamente tendono a restare separate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il signore degli anelli: Elijah Wood è entusiasta di questa bizzarra teoria su Frodo e Legolas

