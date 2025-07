’Il rosso’ leggenda del liscio | Così conquistai Secondo Casadei

Era il più giovane componente dell'Orchestra di Secondo Casadei, Renzo Vallicelli, nome d'arte 'Il rosso', proprio all'inizio di una carriera da grande protagonista della stagione d'oro del liscio. Con la sua tromba, strumento del quale è un virtuoso, è l'ospite della tappa di Balamondo domani a Gatteo Mare (Arena Rubicone, ore 21.30), dove si unirà , per interpretare i classici della tradizione romagnola, molti scritti per lui, alla POPular Folk Orchestra di Mirko Casadei. Sul paco anche il gruppo di ballo Rimini Dance Company. Vallicelli, ha iniziato a suonare nelle orchestre quando frequentava il Conservatorio.

Questa è la storia del primo brano medianico della storia del liscio (e non solo, forse). Nel 1998 il signor Leo Farinelli, persona con un dono sensitivo particolare, sogna sulle scale di casa sua il maestro Secondo Casadei che gli dona una bellissima melodia d Vai su Facebook

