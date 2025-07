Il riconoscimento dello Stato di Palestina spacca il blocco occidentale

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

La Palestina ha bisogno di aiuti e di pace. Non di slogan; Palestina, fuga in avanti. Macron spacca l'Occidente; Macron annuncia il riconsocimento francese dello Stato di Palestina: ma gli Stati Uniti non “la prendono bene”… Arabia Saudita applaude.

Analisi. Stato di Palestina: chi lo ha riconosciuto, chi ci sta pensando e perché - Dopo gli annunci di Parigi e Londra, altri “big” valutano il riconoscimento all’Assemblea Onu. Come scrive msn.com

Stato di Palestina, la Francia fa proseliti: altri 14 riconoscimenti. Su Gaza la Ue evoca Auschwitz - L’Italia aveva posto una serie di condizioni e non ha firmato il documento elaborato su iniziativa di Parigi e Riad alla conferenza alle Nazioni ... Riporta repubblica.it