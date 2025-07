Il ricercatore Unimore Marco Bertani invitato ad un esclusivo workshop internazionale in Giappone

Il dottor Marco Bertani, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, è stato invitato a partecipare come relatore al 5° Workshop internazionale sulle sfide delle simulazioni atomistiche di vetri e materiali amorfi, organizzato dalla International. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il ricercatore Unimore Marco Bertani invitato ad un esclusivo workshop internazionale in Giappone

