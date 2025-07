Il reporter israeliano racconta Gaza | Orrore che ci cambierà per sempre

Tel Aviv, 31 luglio 2025 – Un anno fa, nella sensazione che i media locali fossero restii a descrivere le sofferenze della popolazione di Gaza, il giornale liberal israeliano Haaretz ha incaricato alcuni reporter di pubblicare aggiornamenti quotidiani. “La nostra sensazione – spiega Nir Hasson, uno di quei reporter – era che di quanto avviene a Gaza il telespettatore in Israele sapesse meno del telespettatore in Europa o negli Stati Uniti”. “Dal 1948 in poi – afferma ora Hasson – nella storia di Israele non c’è stato un episodio piĂą drammatico della guerra in corso a Gaza. AvrĂ conseguenze sulla nostra vita e sul futuro piĂą di ogni altro evento passato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A Gaza reporter, fotografi e filmmakers sono sotto tiro - Per gli operatori dei media il conflitto a Gaza è stato il più mortale mai registrato. Sono 232 i reporter che sono stati uccisi dall’inizio della guerra.

«Senza intervento immediato, gli ultimi reporter a Gaza moriranno» allerta l'AFP - L'Agenzia France-Presse (AFP) ha lanciato oggi un drammatico appello sulla condizione estrema dei suoi ultimi collaboratori rimasti nella Striscia di Gaza.

"Siamo stanchi e affamati": la testimonianza dei reporter da Gaza - Milano, 23 lug. (askanews) - "Ciao. Sono Ramzi Dohan, cameraman freelance. Lavoro con l'agenzia France-Presse dall'inizio della guerra.

Il Patriarca di Gerusalemme dei latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, racconta la sua visita pastorale a #Gaza nella comunità ferita giovedì scorso da un bombardamento israeliano: “Mi hanno colpito le enormi distese di tende che prima non c’erano”. Chiar Vai su Facebook

#Pizzaballa: il dramma #Gaza, governo israeliano non giustificabile. Il cardinale racconta la visita nella comunità colpita giovedì e chiarisce che l’aiuto del Patriarcato non è solo per i cristiani. @LPJerusalem Vai su X

L'assedio israeliano e la carestia, a Gaza anche i reporter rischiano la morte per fame - La fame uccide come le bombe: un centinaio di persone sono già morte di stenti, inclusi 80 bambini. Da msn.com