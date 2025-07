Il quartiere in buone mani Storie di artigianato resistente da San Lorenzo

"Si organizzavano festival, mercati pubblici nelle strade o all’università e si creavano vere comunità tra artigiani, giovani e studenti", racconta Grazia, un’artigiana storica di San Lorenzo. Capelli grigi e lineamenti marcati dal tempo, immersa tra gomitoli di stoffa colorata che pendono da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lorenzo - quartiere - buone - mani

Comprare casa a Riccione, San Lorenzo in Strada il quartiere più richiesto e meno costoso - Situata lungo la costa adriatica dell’Emilia-Romagna, Riccione è una delle località balneari più rinomate d’Italia.

Il quartiere in buone mani. Storie di artigianato resistente da San Lorenzo https://ift.tt/LlySQKe Vai su X

Non perderti i nostri Beauty Summer Days Sconto del -20% suo trattamento viso, corpo e capelli delle nostre migliori ditte di dermocosmesi ? quando? Fino al 14 Luglio dove? Solo da noi! Farmacia San Lorenzo - Via Mezzomiglio 24/26 - Pieve a Niev Vai su Facebook

I migliori ristoranti dove mangiare nel quartiere San Lorenzo a Roma; C'è un bel fermento gastronomico nel quartiere San Lorenzo a Roma: arriva un'altra pizzeria di qualità ; Orafo stroncato da un male a 54 anni «Una persona bella ci ha lasciato».

Giù le mani dalla Palestra Popolare di San Lorenzo, la ... - RaiNews - Giù le mani dalla Palestra Popolare di San Lorenzo, la protesta del quartiere Dopo 25 anni il centro in via dei Volsci, diventato nel tempo una vera e propria istituzione, rischia di chiudere. Come scrive rainews.it

San Lorenzo, Retake pulisce i muri del quartiere dopo gli scontri dell ... - San Lorenzo, Retake pulisce i muri del quartiere dopo gli scontri dell'11 gennaio: via le scritte violente 00:00 02:42 ... Come scrive roma.corriere.it