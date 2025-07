Il Psg vuole costruire lo stadio al posto dello stabilimento Stellantis? I lavoratori sono inquieti nessuno parla chiaro

Poissy o Massy. Sono queste le due cittĂ rimaste in lizza per ospitare il futuro grande stadio del Psg. L’annuncio, sebbene rappresenti una potenziale vittoria per le ambizioni del club parigino, genera polemiche e preoccupazioni, soprattutto a Poissy dove l’ombra di un nuovo impianto si allunga sul destino di un’importante realtĂ industriale: lo stabilimento Stellantis ( il cui presidente, ricordiamo, è John Elkann ). Il sogno del Psg, la paura dei dipendenti Stellantis. Sofoot racconta la vicenda: Il Psg campione d’Europa ha avviato da mesi una fase esplorativa per individuare il sito ideale per la sua nuova casa, e ora i riflettori sono puntati su Poissy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg vuole costruire lo stadio al posto dello stabilimento Stellantis? I lavoratori sono inquieti, nessuno parla chiaro

