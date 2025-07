Il problema dei tre corpi | riprese in corso per la stagione 2 della serie Netflix

le riprese di “il problema dei 3 corpi” stagione 2 sono ufficialmente iniziate a budapest. Le produzioni della seconda stagione di “Il problema dei 3 corpi”, serie televisiva basata sull’omonimo romanzo di Liu Cixin, sono partite a Budapest, in Ungheria. La serie, creata da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo, promette di portare sullo schermo un’epica narrazione fantascientifica, con un cast rinnovato e ampliato rispetto alla prima stagione. La produzione si inserisce tra le piĂą attese dell’anno, grazie anche al successo riscosso dalla prima parte trasmessa su Netflix. nuovo cast e volti noti nel secondo ciclo produttivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il problema dei tre corpi: riprese in corso per la stagione 2 della serie Netflix

