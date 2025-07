Il problema dei 3 corpi – Stagione 2 | sono cominciate le riprese della serie Netflix

Sono ufficialmente iniziate a Budapest, Ungheria, le riprese di Il problema dei 3 corpi – Stagione 2, l’epica saga di David Benioff, D.B. Weiss ( Il Trono di Spade ) e Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood), in arrivo prossimamente solo su Netflix. Tra le novitĂ nel cast della serie, vediamo l’ingresso di: Alfie Allen (Atomic, Il Trono di Spade, SAS Rogue Heroes). David Yip (Un cinese a Scotland Yard, Bersaglio mobile). Jordan Sunshine ( The Pitt Season 2, Wonder Pets). Claudia Doumit (SOULM8TE, The Boys) nel ruolo di “Captain Van Rijn”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: problema - corpi - stagione - sono

Giuseppe Tornatore avrebbe dovuto dirigere un film di fantascienza da un racconto di Liu Cixin, autore de Il problema dei tre corpi - Nel 2016 aveva scritto la sceneggiatura ispirata a With Her Eyes, incluso nella raccolta The Wandering Earth, ma il progetto non è mai stato realizzato

Il problema dei 3 corpi – Stagione 2: primi importanti aggiornamenti sul cas - Il problema dei 3 corpi – Stagione 2: primi importanti aggiornamenti sul cas Il problema dei 3 corpi di Netflix ha appena acquisito due nuovi membri del cast principale.

Il problema dei 3 corpi stagione 2: tutte le novità sul cast - le novità nel cast di “il problema dei 3 corpi” su netflix. La serie televisiva “Il problema dei 3 corpi”, adattamento dell’omonimo romanzo di Liu Cixin, continua a suscitare interesse grazie all’ingresso di nuovi attori nel cast principale.

Iniziate le riprese della Stagione 2 de IL PROBLEMA DEI 3 CORPI targato Netflix. Nel cast dei nuovi episodi, anche Claudia Doumit, Ellie de Lange David Yip, Jordan Sunshine e Alfie Allen, che ritrova così i creatori del "Trono". #SerieTV #3BodyProblem Vai su X

«L’invasione aliena si fa sempre più vicina e l’umanità si sta organizzando, dentro e fuori dal nostro pianeta. » Le nuove puntate de Il problema dei 3 corpi sono ufficialmente in lavorazione: la produzione è partita a Budapest, in Ungheria. Dopo il successo del Vai su Facebook

Il Problema dei 3 Corpi 2: iniziate le riprese, nel cast anche un'altra star del Trono di Spade; “Il problema dei 3 corpi”, iniziate le riprese della seconda stagione della serie scifi Netflix; Il problema dei 3 corpi 2: le ultime novità da Netflix faranno felici i fan di The Boys!.

“Il problema dei 3 corpi”, iniziate le riprese della seconda stagione della serie scifi Netflix - Sono ufficialmente iniziate a Budapest, Ungheria, le riprese della seconda stagione de “ Il problema dei 3 corpi ”, l’epica saga di David Benioff, D. Segnala teleblog.it

Il problema dei 3 corpi, partite le riprese della seconda stagione a Budapest con nuove aggiunte nel cast - La seconda stagione di Il problema dei 3 corpi inizia le riprese a Budapest con il ritorno del cast principale e nuovi ingressi, sotto la guida dei creatori Benioff, Weiss e Woo per Netflix. Secondo gaeta.it