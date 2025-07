Netflix ha annunciato il via al lavoro sul set della seconda stagione della serie, annunciando tra i nuovi interpreti l'arrivo di Alfie Allen. Netflix ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Il problema dei 3 corpi, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. In occasione del via alla produzione, è stato annunciato anche l'arrivo di nuovi membri del cast, tra cui quello di Alfie Allen, ex star dello show cult Il Trono di Spade. Le new entry tra gli interpreti Le riprese dei nuovi episodi si svolgeranmno a Budapest, in Ungheria, dove verrà realizzato il nuovo capitolo della saga prodotta da David Benioff e D. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Problema dei 3 Corpi 2: iniziate le riprese, nel cast anche un'altra star del Trono di Spade