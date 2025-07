Il primo mese di Calvigioni | Anusca squadra coesa

Un’ulteriore spinta alla formazione e uno stop agli investimenti in campo imprenditoriale. La strada intrapresa dal neo presidente di Anusca Renzo Calvigioni segue le orme, come era inevitabile che fosse, degli ultimi tratti di storia lavorativa del suo predecessore Paride Gullini, anima e padre dell’Associazione, scomparso all’inizio dell’anno dopo una vita spesa proprio per Anusca, in un percorso che Calvigioni stesso al momento del suo insediamento definì "impossibile da ripetere e da eguagliare". Un intenso ritratto di Gullini ora è appeso all’ingresso dell’Associazione, a dare il benvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

