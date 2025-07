Il primo diadema della principessa Charlotte

Alla cerimonia d’incoronazione del nonno, re Carlo III, la principessa Charlotte ha indossato un raffinato copricapo gioiello floreale in filo d’argento e cristalli, firmato Jess Collett in collaborazione con Alexander McQueen. Non si tratta di una tiara, ma di un headpiece simbolico ed elegante, perfettamente in linea con la sobrietĂ dell’occasione. Il design, identico a quello scelto da sua madre, la principessa del Galles, non è stato solo un gesto di coordinamento estetico, ma un segno di continuitĂ e armonia generazionale. Il vestito bianco McQueen che accompagnava l’accessorio era decorato con ricami raffiguranti rosa, cardo, narciso e trifoglio, ovvero i fiori simbolici delle quattro nazioni del Regno Unito. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il primo diadema della principessa Charlotte

