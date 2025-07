Il prezzo dell' oro sale a 3298 dollari l' oncia

Prezzo dell'oro in aumento sui mercati dopo la decisione della Federal Reserve di ieri di lasciare i tassi invariati. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,71% a 3298 dollari l'oncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo dell'oro sale a 3298 dollari l'oncia

In questa notizia si parla di: prezzo - sale - dollari - oncia

Accise sui carburanti, il riordino è un flop: il prezzo del diesel sale, ma quello della benzina non scende - Il prezzo del diesel è salito, ma quello della benzina non è sceso. O almeno non quanto avrebbe dovuto.

Accise, prezzo del gasolio sale ma la benzina non scende: i consumatori parlano di speculazione - Dopo il riordino delle accise entrato in vigore il 15 maggio, il gasolio è aumentato come previsto, ma la benzina non è calata come avrebbe dovuto.

Il prezzo del gas in avvio sale oltre i 37 euro - Il prezzo del gas in avvio è sopra i 37 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf guadagnano lo 0,83% a 37,28 euro al megawattora.

Il prezzo dell'oro sale a 3298 dollari l'oncia; Oro, nuovo record storico. Perché può arrivare a 3.200 dollari a fine aprile; Il prezzo dell'oro sale mentre Moody's taglia le banche statunitensi dopo il rating di Washington.

Il prezzo dell'oro sale a 3298 dollari l'oncia - Prezzo dell'oro in aumento sui mercati dopo la decisione della Federal Reserve di ieri di lasciare i tassi invariati. Da quotidiano.net

Prezzo oro in lieve aumento, Spot a 3.343,82 dollari - Prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3. Lo riporta ansa.it