Il presidente snobba Putin | Russia? Macigno sulla Ue E condanna le stragi a Gaza

Alla tradizionale cerimonia del Ventaglio tutti si attendono una replica fulminante all'iniziativa di Putin di inserirlo nella lista nera del Cremlino. Ma il presidente della Repubblica sorprende gli ospiti seduti nel salone delle feste del Quirinale all'ora del tè. Snobba il presidente russo con la piĂą glaciale delle indifferenze, al punto da non ritoccare il discorso preparato domenica sera, prima dell'aggressione di Mosca, e concentra il fuoco del suo intervento su Gaza, usando parole di una durezza mai adoperata prima se non nei confronti della Russia. Sergio Mattarella non si abbassa a rispondere agli attacchi personali nell'incontro con la stampa parlamentare: "Non ci facciamo mancare nulla", glissa.

