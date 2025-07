Il Pnrr in Liguria ecco i progetti in attesa

Gli enti locali dopo il diktat del ministro Foti: “Nessuno stop, il governo ci aiuti”. Vinai (Anci): “Da noi lavoro ineccepibile tra molte difficoltà: ma il governo ci aiuti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il Pnrr in Liguria, ecco i progetti in attesa

In questa notizia si parla di: pnrr - liguria - ecco - progetti

Pnrr, oltre 450 progetti in Liguria: a Genova il 26% è già in fase di collaudo - Sono 468 i progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza in Liguria, e l’88% di questi è già in fase avanzata.

Pnrr, oltre 450 progetti in Liguria: a Genova il 26% è già in fase di collaudo - Sono 468 i progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza in Liguria, e l’88% di questi è già in fase avanzata.

La Procura europea ha iscritto sul registro degli indagati l’ex ministro Claudio Scajola per tentata truffa sui fondi del Pnrr. L’inchiesta riguarda 6,4 milioni di euro di finanziamenti, richiesti da Scajola nel ruolo di presidente della Provincia di Imperia (città di cui è Vai su Facebook

Il Pnrr in Liguria, ecco i progetti in attesa; Nuovo portale Cultura Borghi, sono dieci i liguri inseriti. Ecco tutti i progetti; Al via un programma di esplorazione mineraria in tutta Italia: dalla grafite al platino, ecco cosa si punta a estrarre.

Il Pnrr in Liguria, ecco i progetti in attesa - Gli enti locali dopo il diktat del ministro Foti: “Nessuno stop, il governo ci aiuti”. Come scrive ilsecoloxix.it

Pnrr. Cgil: “Rischio fallimento Missione Salute, speso solo 19% dei ... - Cgil: “Rischio fallimento Missione Salute, speso solo 19% dei fondi, completati 38% dei progetti” Il sindacato ha elaborato i dati del sistema ReGiS del Mef e riferisce che al 31 marzo ... Segnala quotidianosanita.it