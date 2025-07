Il pm Ardita | Il carcere è luogo di operazioni oscure Così sono tornati liberi mafiosi condannati per omicidio

“Il carcere è un luogo di operazioni oscure. È un luogo nel quale dai tempi del terrorismo, poi con la mafia, sono avvenuti non dico i peggiori baratti, ma i peggiori passi indietro dello Stato in molte circostanze”. Ne è sicuro Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania e magistrato esperto della gestione carceraria: tra il 2001 e il 2011, infatti, è stato dirigente del trattamento detenuti del Dipartimento amministrazione penitenziaria.“Purtroppo il sistema penale italiano è fatto in modo tale per cui una sentenza di condanna è una affermazione soltanto cartolare”, ha detto il magistrato intervenuto al dibattito intitolato Mafia e Antimafia, tra riforme e passi indietro, insieme al sostituto procuratore della Dna Nino Di Matteo, moderato dal giornalista Giuseppe Pipitone, vice caporedattore e inviato de ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it