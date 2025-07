Il pil stagnante spiega la debolezza dell’Europa nel negoziato con Trump

L'economia italiana si è contratta dello 0,1 per cento nel secondo trimestre del 2025 rispetto al trimestre precedente. Il calo è dovuto a un andamento negativo dell'industria e, s.

Il pil stagnante spiega la debolezza dell'Europa nel negoziato con Trump - Nel secondo semestre gli Stati Uniti crescono del 3 per cento, mentre l’Eurozona dello 0,1, anche per via della contrazione italiana. Secondo ilfoglio.it