I vegetali sono esseri viventi con cellule autonome, capaci di trasformare acqua e anidride carbonica in energia grazie alla luce del sole. Attraverso la fotosintesi clorofilliana, producono carboidrati: molecole formate da carbonio, idrogeno e ossigeno. Ogni cellula vegetale è rivestita da una parete cellulare costituita da polisaccaridi, che per noi umani rappresentano la fibra alimentare. Questa fibra non è solo “scarto” vegetale: è un nutriente fondamentale per il nostro organismo, per gli animali erbivori e, soprattutto, per il microbiota intestinale. PERCHÉ LA FIBRA È VITALE? Dobbiamo assumere almeno 30 grammi di fibra alimentare al giorno, presente solo nelle pareti delle cellule vegetali (frutta, verdura, cereali integrali, legumi, tuberi, semi oleosi). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il piatto vegetale: il cibo che nutre il nostro microbiota e la nostra salute