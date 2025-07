Il papà di Fatime la 12enne annegata lungo il litorale nord | Vogliamo la verità vogliamo sapere cosa è successo

E’ un dolore troppo grande e trovarle le parole è difficile. Impossibile non comprenderlo, ma quel papà, Denis Lossou il suo messaggio lo fa arrivare chiaro e forte con poche e significative parole: “Vogliamo sapere la verità”. Lui è il padre di Fatime, la bimba di 12 anni annegata giovedì 24. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

IL DRAMMA Si chiamava Fatime la piccola di 12 anni morta dopo il bagno in mare, il cordoglio dei titolari del padre Leggi qui: https://cityne.ws/wJ9d7 Vai su Facebook

