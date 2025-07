Il Napoli vuole chiudere per Gutierrez | 25-30 milioni per risolvere la fascia sinistra

Il 23enne del Girona garantirebbe a Conte non solo la spinta partendo da terzino, ma anche una soluzione alternativa nel tridente offensivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Napoli vuole chiudere per Gutierrez: 25-30 milioni per "risolvere" la fascia sinistra

In questa notizia si parla di: napoli - vuole - chiudere - gutierrez

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sarebbe attualmente una delle più avanzate sul mercato, più concreta perfino di quella che riguarda Kevin De Bruyne.

Juan Jesus sfida l’Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico - Juan Jesus suona la carica in casa Napoli in vista del match contro il Parma di domenica 18 maggio. Per il brasiliano, lo scudetto avrebbe i contorni dell’impresa.

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha un obiettivo chiaro per il prossimo mercato estivo: rinforzare l’attacco del Napoli con un centravanti di alto livello.

Il Napoli vuole chiudere per Gutierrez: 25-30 milioni per risolvere la fascia sinistra; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli, ecco Miguel Gutiérrez: contatti avviati con il Girona.

Napoli, Gutiérrez è l’obiettivo per la fascia sinistra - Il Napoli torna su Miguel Gutiérrez: trattativa avanzata con il Girona per il terzino sinistro, voluto da Conte. Scrive europacalcio.it

Il Napoli torna su Gutierrez: ha capito che serve più un esterno di copertura rispetto a uno solo d’attacco - Non un'ala, ma un giocatore che fa tutta la fascia e difende. Secondo ilnapolista.it