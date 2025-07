Il Napoli campione d' Italia torna in Abruzzo per il ritiro estivo | accordo rinnovato per altri sei anni

Per il sesto anno consecutivo il Napoli Calcio ha scelto Castel di Sangro e  l'Abruzzo per il ritiro estivo pre-campionato. La società partenopea ha esercitato nei mesi scorsi l'opzione per il rinnovo della convenzione, confermando così la collaborazione con la Regione per altri sei anni.

Napoli campione d'Italia, gioisce anche Marsilio: "L'Abruzzo è fiero di condividere questa storia di successo, vi aspettiamo" - Anche il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, gioisce per la vittoria del Napoli calcio, fresco di scudetto '"Il Napoli è campione d'Italia per la seconda volta in tre anni, e l'Abruzzo è fiero di condividere questa storia di successo - le parole di Marsilio -.

Il Napoli torna in Abruzzo: ritiro estivo a Castel di Sangro per il sesto anno - L'Aquila - Dal 30 luglio al 14 agosto, la squadra partenopea si prepara tra le montagne abruzzesi, con allenamenti, amichevoli e iniziative per i tifosi.

Napoli calcio, tre amichevoli estive in Abruzzo: il programma a Castel di Sangro - Il Napoli ha ufficializzato il calendario delle amichevoli in vista della nuova stagione. La squadra campione d'Italia, che si prepara a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, svolgerà la preparazione estiva nei consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

Il Napoli conferma in toto il programma del ritiro estivo di Castel di Sangro ? Cinque amichevoli, incontri con i calciatori e presentazione della squadra in piazza: gli oltre 150 mila tifosi previsti in Abruzzo sapranno come divertirsi @sscnapoli #SSCNapoli Vai su X

Il Napoli campione d'Italia torna in Abruzzo per il ritiro estivo: accordo rinnovato per altri sei anni; Il Napoli e' arrivato in Alto Sangro. Al via il sesto ritiro estivo in terra d'Abruzzo. Rivedi la nostra diretta streaming.; Il Napoli è arrivato in Abruzzo: comincia la seconda parte del ritiro estivo.

Il Napoli campione d'Italia torna in Abruzzo per il ritiro estivo: accordo rinnovato per altri sei anni - La società partenopea ha esercitato nei mesi scorsi l'opzione per il rinnovo della convenzione, confermando così la collaborazione con la Regione per altri sei anni

Castel di Sangro si mobilita per il Napoli: il programma del secondo ritiro - Domani il Napoli riparte per il secondo ritiro estivo: destinazione Castel di Sangro.