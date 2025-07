Il Modena FC sfida la nazionale di San Marino a sostegno dei reparti pediatrici

Nel segno di Roberto Cevoli, a sostegno dei bambini con problemi di salute. Questo sabato, 2 agosto, alle ore 17.30, il Modena FC, squadra militante nel campionato italiano di serie B, e la nazionale di San Marino si sfideranno in un incontro calcistico a scopo benefico, ospitato nel campo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

