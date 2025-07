Il Messina Futsal ritrova giocate e gol dell’argentino Lautaro Mendez

Ritorno eccellente in casa Messina Futsal. La societĂ peloritana ha raggiunto l’accordo con il pivot Lautaro Mendez (classe ‘94), conosciuto con il soprannome di “El Flaco”. Il giocatore argentino è giĂ stato protagonista di un’ottima stagione in giallorosso, quella 20232024, nella quale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

