Torna a Faenza dal 3 al 5 ottobre il Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti per festeggiare i suoi 30 anni con tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico di Faenza. Anche quest’anno la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, trasformerà Faenza in una vera e propria città della musica. La manifestazione si aprirà venerdì 3 ottobre con l’inaugurazione della mostra ’30 Anni di Mei in foto’ alle 180 presso la Galleria della Molinella di Faenza. Alle 21 Annella Ruggiero si esibirà al teatro Masini e riceverà il premio alla carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mei festeggia i trent’anni . Premio alla carriera alla Ruggiero