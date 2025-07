Il maggiore Domenico Marletta, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Copparo, da oggi dopo 40 anni di lavoro lascerà il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri per sopraggiunti limiti di età . La carriera dell’Ufficiale è stata caratterizzata da una costante passione e dedizione al servizio istituzionale, in tutte le sue forme e sfaccettature, che gli hanno permesso di costruire un rapporto di fiducia e rispetto con il personale e le comunità affidategli, nonché di ottenere brillanti risultati nelle numerose attività investigative condotte. Classe ‘65, originario di Grosseto, padre di un figlio di 35 anni, laureato in Scienze dell’Amministrazione, è entrato nell’Arma nel 1985, frequentando dapprima il corso per Allievo Carabiniere Ausiliario a Roma e subito dopo quello di Allievo Sottufficiale a Velletri e Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il maggiore Marletta lascia il servizio. Quarant’anni sul territorio con l’Arma