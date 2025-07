Il lato oscuro del cocomero | il frutto dell’estate può scatenarti forti emicranie

Il cocomero rappresenta uno dei frutti più amati dell’estate ( da mangiare tutto, parte bianca compresa ). La sua polpa succosa e dolce conquista grandi e piccini, ma consumarlo in quantità eccessive può nascondere un pericolo inaspettato: la tiramina, un aminoacido naturalmente presente nel frutto, può scatenare gravi crisi di emicrania e persino pericolosi aumenti della pressione sanguigna. La tiramina si forma naturalmente durante i processi di maturazione. Questa sostanza, presente anche in formaggi stagionati, salumi e bevande alcoliche, agisce sulle terminazioni nervose perivasali, causando edema che può provocare mal di testa intenso, irritabilità , fotofobia e nausea – tutti sintomi caratteristici degli attacchi emicranici. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il lato oscuro del cocomero: il frutto dell’estate può scatenarti forti emicranie

In questa notizia si parla di: cocomero - frutto - estate - lato

? L’estate non è ancora finita… ma la creatività non va in vacanza! Scopri la nostra collezione di sagome estive da assemblare: colorate, divertenti e perfette per prepararsi alla riapertura delle scuole con un tocco creativo! ? Frutta esotica, gelati, pesc Vai su Facebook

Trend estate 2025, su TikTok spopola la bistecca d'anguria vegana; 50 sfumature di anguria. È sempre il frutto dell’estate, anche in Inghilterra; Dieta estiva: ecco i cibi da mangiare in estate.

Trend estate 2025, su TikTok spopola la bistecca d'anguria vegana - No, non è un errore di battitura, parliamo dell'anguria, ma cucinata come carne. Come scrive ilmattino.it

Cocomero Dolce Passione, la campagna è partita bene - La produzione si estende dalla Sicilia fino alla Lombardia, per una messa in commercio di circa 20- Si legge su myfruit.it