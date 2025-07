Il grande basket al Trofeo delle Miniere di Caltanissetta | sarà guerra fra la Fortitudo Agrigento e la SiaZ Piazza Armerina

Anche quest’anno a Caltanissetta ci sarà il basket che conta, con il secondo Trofeo delle Miniere organizzato dalla Asd Cl Miners.A contendersi il primo trofeo della nuova stagione sportiva ‘25‘26, saranno la Fortitudo Agrigento e la SiaZ Piazza Armerina, protagoniste di una brillante stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il grande basket torna a Caltanissetta con il 2° Trofeo delle Miniere: Fortitudo Agrigento e Siaz Piazza Armerina si sfidano al PalaCannizzaro - Un impegno che testimonia quanto lo sport, e in particolare il basket, possa diventare un potente strumento educativo, di inclusione e di valorizzazione del talento. Da ilfattonisseno.it