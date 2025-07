Fino a 20 milioni di euro all’anno del Fondo sanitario nazionale destinati all’ Ospedale Bambino Gesù di Roma e quasi 60 milioni dell’8xmille destinati alla lotta alle tossicodipendenze. Sono due delle misure ad alto impatto sociale approvate ieri dal Consiglio dei ministri. Fino a 20 milioni all’anno per il Bambino Gesù. In particolare, per quanto riguarda il Bambino Gesù, un’eccellenza della medicina pediatrica a livello nazionale e non solo, il governo ha varato un decreto legge che stabilisce il finanziamento con decorrenza dal 2025 «sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontate dalla struttura nell’anno precedente». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il governo dalla parte dei più fragili: 20 milioni al Bambino Gesù e quasi 60 milioni per il recupero dei tossicodipendenti