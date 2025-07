Il Giubileo dei giovani | Un impegno che resterà

Prosegue il Giubileo dei Giovani di Siena e Montepulciano a Roma. I giovani in questi giorni hanno partecipato alla catechesi tenuta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice nella parrocchia dell’Ascensione al Quarticciolo. Subito dopo hanno preso parte alla messa di benvenuto a piazza San Pietro. Ieri i ragazzi in tutta la città di Roma hanno fatto una vera e propria esperienza di prossimità, in realtà che si dedicano agli ultimi e ai più fragili. "Nessuno di voi è venuto qui per fare una passeggiata – ha detto il cardinale Lojudice a Roma nell’omelia della messa di apertura del Giubileo dei giovani delle due Diocesi di Siena a e Montepulciano –, si tratta di un modo e di un’esperienza, che ci farà sentire il valore, l’importanza, l’impegno ed anche del peso di essere Chiesa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

