Tra le tante storyline che si stanno sviluppando in attesa delle due notti di Summerslam, una di quelle che fa meno clamore in realtà mi sta divertendo: mi riferisco al feud tra Dominik e AJ Styles. Come si sarà accorto chi legge spesso i miei editoriali, apprezzo molto Dirty Dom e mi sembra incredibile ciò che è diventato oggi rispetto al periodo da face. Al contempo, mi dispiace per la situazione di Styles, che da anni fatica a ritagliarsi un ruolo importante. Ogni tanto viene ripescato, come nel match per il titolo mondiale contro Cody a Parigi, ma in generale ho la sensazione che non sappiano bene che farsene di lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il giovane e il veterano