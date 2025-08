Nella stessa estate in cui il Liverpool acquista Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per la cifra complessiva di €136.3 milioni (record nella storia del club inglese) qui da noi in Italia il Milan lascia andare Mattia Liberali. Questa considerazione iniziale vi può suonare lunare: ma non voglio in nessun modo proporre un paragone tra i due giocatori. Stiamo parlando del miglior numero dieci in Europa oggi, che viene da diverse stagioni di rendimento consolidato. Come si può paragonare con un 2007 che ancora gioca in primavera e con un talento ambiguo e comunque tutto da dimostrare? Eppure mi sembra uno spunto introduttivo utile per comprendere come il nostro calcio tenda a relazionarsi con i giovani, e in particolare con i trequartisti; o comunque con i giocatori offensivi più fragili ma dal potenziale anche più interessante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il giovane 10 italiano che il Milan ha appena venduto in Serie B