Il Giardino Santo Stefano è ora luogo d’incontro partecipazione e vita collettiva

È stato siglato mercoledì il preliminare di vendita dell'immobile di via Fapanni, il Giardino Santo Stefano, tra CentroMarca Banca e il Comune di Martellago. Un passaggio che ha permesso di restituire nuova vitalità a uno spazio nel cuore della città , con una valorizzazione pubblica.

Le aree interessate sono i Giardini pubblici davanti alla stazione, piazza Santo Stefano e piazza Marconi Vai su Facebook

Il Giardino Santo Stefano è ora luogo d’incontro, partecipazione e vita collettiva; Il Comitato per il San Leonardo insiste: «no alla speculazione, la riqualificazione sia pubblica; Una nuova vita per il Giardino San Leonardo: al via il progetto di riqualificazione con un patto tra Johns Hopkins University e - FOTO.

Bologna, il giardino che circonda la basilica di Santo Stefano sarà ... - L'area verde che circonda la Basilica di Santo Stefano sarà intitolata a Claudio Abbado, il direttore d'orchestra che per dieci anni, dal 2004 fino alla morte, ha vissuto nella piazza che ... Come scrive bologna.repubblica.it

Santo Stefano: come liberare un carcere - la Repubblica - Santo Stefano è un luogo che spezza i legami, non solo attraverso l'isolamento, ma perché rende sostanzialmente impossibili le visite dei familiari. Scrive repubblica.it