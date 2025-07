Il Genoa esce imbattuto dalle amichevoli con Villarreal e Oviedo

Una vittoria e un pareggio, il Genoa esce imbattuto dal triangolare di Oviedo contro la squadra di casa e il Villarreal. Vieira fa ruotare tanti effettivi della sua nuova rosa e ottiene ottime indicazioni un po' a tutti, tra i nuovi in gol Gronbaek, le altre reti sono di Vitinha e Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genoa - esce - imbattuto - villarreal

Napoli-Genoa, Lobotka esce subito: il gesto a Conte dopo la sostituzione per infortunio - Dura appena undici minuti la partita di Stanislav Lobotka, costretto al cambio in Napoli-Genoa: rientrava da un problema alla caviglia Antonio Conte aveva annunciato alla vigilia che non voleva fare a meno del centrocampista slovacco.

Il Genoa esce imbattuto dalle amichevoli con Villarreal e Oviedo.