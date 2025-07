Il ’Gallo d’oro’ fa rotta per la contrada San Bartolomeo.

Il ‘Gallo d’Oro’ non è solo la sfida tra i musici delle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, ma è anche storia e tradizione fermana. Al termine della 15esima edizione, martedì sera in piazza Del Popolo, la contrada San Bartolomeo si è aggiudicata l’ambito trofeo, che ricorda il gallo segnavento posto sulla sommità del Duomo e realizzato, come da tradizione, da Ilario Del Moro: Capodarco e Torre di Palme, rispettivamente, secondi e terzi classificati. "I tanti giovani in gara, quelli sui gradoni a fare tifo insieme alle numerose famiglie – le parole del sindaco Paolo Calcinaro – sono la dimostrazione che la Cavalcata dell’Assunta svolge anche un’importante azione aggregativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

