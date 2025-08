Il futuro dell' aeroporto anche l' Ugl chiede un incontro al sindaco Zattini

Dopo l'incontro tra l'Amministrazione comunale e la Uiltrasporti sul futuro dell'aeroporto Ridolfi e del distretto aerospaziale di Forlì, che comprende la sede Training Centre dell' Enav e l'Academy AvioLab di Isaers, anche l'Ugl Romagna e l'Ugl Trasporto Aereo chiede un incontro con il sindaco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

