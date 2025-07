Il futuro del chiosco di via Libertà Un bando per favorire le edicole

Le edicole possono rappresentare un investimento redditizio e un servizio utile alla comunità. L’esempio a Cesano è dell’Edicola che non c’è, l’attività aperta in via Fermi che è stata in grado di adeguarsi ai tempi moderni, reinventandosi e proponendo, oltre alla classica vendita di giornali e riviste, anche servizi utili come spedizioni, punto ritiro per i pacchi, fotocopie, pagamenti e, in più, assistenza fiscale e per certificati. Un esempio virtuoso di commercio di vicinato che i cittadini apprezzano. Per questo, il Comune ha pensato di proporre un bando simile a quello già pubblicato qualche anno fa per l’edicola di via Fermi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

