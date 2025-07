2025-07-31 00:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Fulham è sopravvissuto a Karim Benzema segnando due volte per battere i campioni della Pro League Al-Ittihad in carica in Portogallo mercoledì. Il risultato ha reso i Cottager la seconda squadra della Premier League dei cinque in azione di mercoledì per vincere, con il Liverpool vittorioso a Yokohama all’inizio della giornata. Sublime Strike da Jorge. pic.twitter.comyoewxxy3yi – Fulham Football Club (@fulhamfc) 30 luglio 2025 Il Newcastle ha perso 1-0 a causa di una squadra di All-Star di primo piano coreana nel loro tour asiatico, mentre anche Forest era in azione in Portogallo e i lupi hanno giocato più vicino a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Fulham sopravvive alzema, nel pareggio della foresta, i lupi perdono