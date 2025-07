Il sequel di DreamWorks, The Bad Guys 2, si conclude con un finale aperto, lasciando spazio a molteplici sviluppi futuri della saga. La pellicola riprende le avventure del gruppo di criminali in cerca di redenzione, introducendo nuovi antagonisti e una missione spaziale che amplia il panorama narrativo. In questo contesto, l’articolo analizza le principali novità del film e le prospettive per eventuali sequel. perché i cattivi fingono di morire. il nuovo ruolo dei bad guys in futuro. Al termine di The Bad Guys 2, Wolf e la sua banda simulano la propria morte per sfuggire alle conseguenze delle loro azioni passate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il finale di the bad guys 2 spiegato: come dreamworks lancia il suo prossimo grande franchise